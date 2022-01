0 Facebook Cori contro Napoli e i calciatori di colore, a Torino è show razzista: “In molti sono campani” Cori razzisti a Torino. I 'buuu' a Kean e Juan Jesus, i canti urlati contro i napoletani. Allo Stadium è uno spettacolo indegno Calcio Napoli 7 Gennaio 2022 14:08 Di redazione 1'

C’è un momento topico della partita disputata ieri a Torino tra la Juventus e il Napoli. L’attaccate bianconero Kean è sulla fascia e sta sfidando il difensore azzurro Juan Jesus. Dalle curve dell’Allianz Stadium sono partiti i ‘buuu‘ razzisti contro due calciatori di colore.

Uno dei due è anche della Juventus e questo è bastato e avanzato per rendere incommentabile l’ignoranza di tanti tifosi presenti ieri sugli spalti. Ma non solo i ‘buuu‘ contro giocatori che hanno un colore diverso della pelle.

Cori razzisti a Torino

In casa Juve si sono ben sentiti i classici cori razzisti contro Napoli e i napoletani. Molti di questi sono stati urlati da molte persone provenienti nate in Campania o in provincia del capoluogo partenopeo. Basta guardare gli striscioni presenti in curva per determinare l’origine geografica di questi personaggi.