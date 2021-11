0 Facebook Belen Rodriguez ‘lascia’ Antonino e vola a Napoli, c’è anche Stefano De Martino Spettacolo 20 Novembre 2021 13:21 Di redazione 2'

Il nome di Belen Rodriguez è quello più chiacchierato negli ultimi giorni. L’argentina ha rotto definitivamente con Antonino Spinalbese, compagno e papà di Luna Marì, la secondogenita della showgirl nata a luglio. Non si conoscono con esattezza le cause della rottura, ma dai post e dalle storie Instagram di entrambi pare che ci sia un periodo di grande sofferenza in atto.

Belen lascia Antonino e vede Stefano a Napoli? Le stories

Intanto cominciano ad avanzare con forza voci di presunti flirt della soubrette. Su tutte quella con Damiano dei Maneskin, che sarebbe anche fidanzato, e che risulterebbe assai improbabile.

I più nostalgici però ripensano a lui: Stefano De Martino, papà di Santiago ed ex marito di Belen. L’argentina è infatti volata a Napoli in questi giorni, dove si trova anche il conduttore napoletano secondo quanto possiamo vedere dai social di entrambi. Un indizio che porterebbe a pensare che i due si siano visti viene sempre da Instagram. Belen ha pubblicato delle foto in compagnia di Francesco Paolantoni, uno dei comici napoletani molto amico di De Martino e con il quale collabora da anni. I due si sono visti? Stanno trascorrendo qualche giorno insieme nel capoluogo partenopeo? Staremo a vedere…