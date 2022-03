0 Facebook Le parole di Ilaria D’Alessio per la madre: “Non cambierà mai” Spettacolo 15 Marzo 2022 18:13 Di redazione 2'

Giornata speciale nella famiglia D’Alessio, i figli del cantante Gigi – quelli del primo matrimonio – hanno festeggiato il compleanno della madre, Carmen Barbato. Un pranzo in famiglia nella splendida casa con tanto di vista sul Golfo di Napoli.

Ilaria D’Alessio scriva alla madre

La bella Ilaria per l’occasione ha voluto fare una dedica speciale alla madre, parole molto dolci che ben dimostrano il rapporto speciale che c’è tra madre e figlia. “Tanti auguri alla mia mamma che non cambierà maaaaaai, in un mondo in cui spesso non ti rendi nemmeno conto di snaturarti, nei suoi pregi e nei suoi difetti, ci ricorda sempre di tenere stretti i valori che ci ha insegnato. Grazie di cuore ma”.

Le parole di Ilaria D’Alessio hanno ricevuto molti like e commenti da parte di chi ha voluto fare tanti auguri alla madre, ma si è anche complimentato con le belle parole che la giovane ha avuto per lei. Tra i vari like, a sorpresa, c’è anche quello di Denise Esposito. In occasione del San Valentino, invece, la giovane di casa D’Alessio aveva scritto una dedica speciale per tutti gli uomini della sua vita, il padre Gigi e i 4 fratelli, tra cui l’ultimo arrivato in famiglia, il piccolo Francesco.

Il post di Ilaria D’Alessio per la madre