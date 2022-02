0 Facebook Ilaria D’Alessio, il messaggio d’amore per San Valentino. Arriva la risposta del papà Gigi D’Alessio: “Sono la tua scorta” News 14 Febbraio 2022 15:45 Di redazione 2'

In occasione della festa degli innamorati in casa D’Alessio fioccano le dediche d’amore. Dopo il messaggio di Gigi D’Alessio per Denise Esposito e il regalo d’amore, arrivano anche le parole dolci di Ilaria D’Alessio. La ragazza, figlia del cantante napoletano nata dal matrimonio cn Carmela Barbato, ha voluto tingere di cuore azzurro la sua giornata di San Valentino.

Ilaria ha pubblicato vari scatti con tutti i fratelli: Claudio e Luca, che sono i suoi fratelli, Andrea, fratellastro nato dalla relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo e l’ultimo arrivato, Francesco, figlio del papà e di Denise Esposito, attuale compagna dell’artista. Dolcissime le parole della giovane che parla dei suoi 5 uomini e del fatto di non sentirsi per niente single in questo giorno della festa degli innamorati.

Ilaria D’Alessio e il messaggio d’amore per San Valentino

Subito al post pubblicato dalla ragazza su Instagram è seguito il commento del papà che orgoglioso e fiero ha scritto: “La tua scorta” e poco dopo sono arrivati gli immancabili cuoricini azzurri di Denise. Manca invece il commento di Anna Tatangelo che a quanto pare avrebbe proprio preso le distanze dai D’Alessio, tranne con Luca, il figlio di Gigi che partecipa ad Amici.