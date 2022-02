0 Facebook Ilaria D’Alessio pubblica una foto della sua forma smagliante, risponde la madre Carmen Spettacolo 3 Febbraio 2022 17:55 Di redazione 1'

Ilaria D’Alessio più in forma che mai. La figlia del cantante napoletano ha mostrato un’immagine in tenuta ginnica in cui si vedono i risultati ottenuti dopo un duro allenamento. L’unica figlia di Gigi D’Alessio è molto seguita sui social e ha un gran numero di fan.

Ilaria D'Alessio pubblica una foto, risponde mamma Carmen

L’ultima foto di Ilaria D’Alessio, che mostra una forma smagliante, ha ricevuto molti like e commenti. Tra tutti ce n’è uno molto speciale, si tratta di quello della madre, Carmen Barbato. La giovane di casa d’Alessio alla foto ha aggiunto il messaggio: “Mens sana in corpore sano”. La madre le ha scritto: “Ma che bei figli che tengo”.

Parole cui la figlia ha risposto alla ‘napoletana’: “Ogni scarrafon è bell a mamma soj”. Le due hanno un bel rapporto e sono molto legate. Il botta e risposta di madre e figlia ha fatto sorridere moltissimo i followers della figlia di Gigi.

