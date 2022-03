0 Facebook Sonia Bruganelli ‘gelata’ dall’ingresso di Ilary Blasi? “Cosa ti ha fatto?” Spettacolo 15 Marzo 2022 18:30 Di redazione 2'

Ilary Blasi durante la finale del Grande Fratello Vip è comparsa in studio, la bella show girl che a breve condurrà L’Isola dei Famosi, è andata a salutare Alfonso Signorini. Si è trattato praticamente di uno ‘passaggio di testimone’, il GFVip infatti lascerà il posto all’altro reality.

Cosa è successo tra Sonia Bruganelli e Ilary Blasi?

La moglie di Totti si è resa protagonista di un simpatico siparietto con Alfonso Signorini: “Sparisci”, gli ha detto sorridendo. Ma l’ingresso di Ilary Blasi sembrerebbe non essere piaciuto a una persona, si tratta di Sonia Bruganelli. L’opinionista sicuramente non ha attirato grosse simpatie del pubblico e quando la show girl è stata accolta da un lungo applauso, il suo gesto non è passato inosservato.

Gli utenti sui social, infatti, avrebbero notato che l’espressione di Sonia Bruganelli è completamente cambiata quando è arrivata Ilary. “La guardava malissimo”, “Non ha mai applaudito”, queste e tanti altri i commenti del pubblico del GFVip in rete. “Lo sguardo di Sonia Bruganelli all’arrivo di Ilary Blasi era proprio di rabbia per aver trovato una col marito più famoso e ricco del suo”. C’è chi dice che non avrebbe nemmeno salutato Ilary. Insomma secondo una gran parte di pubblico, dunque, Sonia non avrebbe una gran simpatia per lady Totti.