0 Facebook Acerra, spari in strada davanti al liceo scientifico: ferito un uomo Spari ad Acerra. Gli spari in strada davanti la scuola superiore. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine, la vittima ricoverata in ospedale Acerra 15 Marzo 2022 17:46 Di redazione 1'

Spari in strada ad Acerra, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Ad aver riportato la notizia è stato Nano Tv, in diretta Facebook dal luogo in cui si sono svolti i fatti. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine.

Spari ad Acerra

Il raid armato, del quale ancora non si conoscono dinamica e movente, è avvenuto nei pressi di una scuola. Nello specifico di un liceo scientifico. Gli agenti della polizia e della scientifica hanno avviato i dovuti accertamenti del caso.

Spari ad Acerra: gli accertamenti

La vittima ferita dai proiettili non è morta ma è stata soccorsa e ricoverata in ospedale. Qui, ha ricevuto le normali cure. Non sono stati comunicati aggiornamenti rispetto alle sue condizioni di salute.