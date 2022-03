0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sono mai lasciati: “la domenica il pranzo insieme”, il retroscena sulla coppia Spettacolo 14 Marzo 2022 16:06 Di redazione 2'

Un pranzo di domenica con amici di famiglia, Belen Rodriguez pronta a trascorrere il fine settimana a casa dell’ex marito, Stefano De Martino. L’amore e la passione sono ritornati e i due sono insieme. Ma si erano mai lasciarti? La domanda sorge spontanea.

Belen e Stefano si sono mai lasciati?

La fine della storia d’amore tra l’argentina e Antonino Spinalbese ha condotto a una figlia, Luna Marì, ma è naufragata subito dopo la nascita della bambina. Non si con esattezza cosa si accaduto tra i due, ma si sa con certezza che la showgirl è tornata tra le braccia dell’ex marito.

I due ex, ormai non più ex, hanno messo di nuovo al dito le fedi nuziali. Tra di loro c’è un riavvicinamento dovuto al fatto che la coppia non è mai del tuto scoppiata davvero. Un amore, quello tra i due, che non è mai finito del tutto. Nonostante Belen abbia avuto altre due storie importanti e Stefano abbia sicuramente avuto delle donne, i due ex non hanno esitato a tornare insieme. E per la legge non sono ex ma ancora marito e moglie infatti entrambi hanno messo di nuovo la fede al dito.