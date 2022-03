0 Facebook Belen Rodriguez dopo la notte con Stefano De Martino si dedica alla famiglia Spettacolo 11 Marzo 2022 16:11 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto, la show girl argentina ha condiviso un’immagine dal letto mentre si intravede il profilo di Stefano De Martino. Un frame pubblicato proprio dopo l’uscita di un servizio sul settimanale Chi che riprendeva la coppia felice e affiatata in montagna. Si tratterebbe, dunque, di una chiara conferma del ritorno di fiamma con il bello show man.

Cosa ha fatto Belen Rodriguez dopo la notte con Stefano De Martino

Sul profilo di Stefano De Martino, per ora, vige il silenzio assoluto o perlomeno non c’è nulla di riconducibile a Belen Rodriguez. All’indomani della notte, presumibilmente trascorsa con Stefano De Martino, Belen Rodriguez si è dedicata alla famiglia. Non ha condiviso più nulla legato allo show man, ma solo le immagini della piccola Luna Marì che si diverte con il nonno.

Dunque, dopo la serata d’amore ne ha trascorsa un’altra in famiglia e non sembra ci fosse Stefano. La coppia probabilmente ha scelto di non accelerare i tempi e magari di non iniziare a incontrarsi con tutti i familiari a seguito. Fatta eccezione chiaramente per Santiago che è il figlio di De Martino e già ha trascorso, prima di partire per le Maldive, una serata con i suoi genitori.