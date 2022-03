0 Facebook La profezia della Vergine Maria sull’Ucraina: “Ci sarà la guerra. La Russia diventerà un paese senza Dio. L’Ucraina, come nazione, soffrirà terribilmente per 80 anni” News 14 Marzo 2022 15:55 Di redazione 3'

Dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, si sono susseguite diverse profezie e predizioni che riguardano il futuro dei due pasi e di Vladimir Putin. In particolare una riguarda la Madonna apparsa a Hrushiv, in Ucraina. Qui si rivelò la Vergine Maria per una profezia sul destino del popolo. In particolare questa apparizione c’è stata nel 1914 quando 22 contadini videro la Madonna. Un messaggio che rappresentava un preludio per il messaggio consegnato poi da Fatima a tre pastorelli.

La Vergine avrebbe detto: “Ci sarà la guerra. La Russia diventerà un paese senza Dio. L’Ucraina, come nazione, soffrirà terribilmente per 80 anni e dovrà sopravvivere alle guerre mondiali, ma in seguito sarà libera.”, Dopo il 1917 la Russia divenne comunista di fatto. Nel 1987 la Madonna riapparve in Ucraina, dopo un anno dal disastro di Chernobyl, e si fece vedere da una ragazzina di 12 anni, Maria Kyzy. “L’Ucraina diventerà uno Stato indipendente”, disse la Vergine.

Le apparizioni della Vergine Maria in Ucraina e il segreto di Fatima

Le apparizioni in Ucraina rimandano direttamente al mistero di Fatima. Le pastorelle Lúcia dos Santos di 10 anni e Jacinta Marto di 7 anni insieme al pastorello Francisco Marto di 9 anni, fratello di Jacinta e cugino di Lúcia, il 13 maggio 1917 videro una donna con in mano un Rosario scendere da una nube: era vestita di bianco, era la Madonna. Quelle profezie parlavano della seconda guerra mondiale e di una potenza non consacrata ovvero la Russia.

“Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e la Comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo un periodo di pace”, questo è quanto riportato in uno dei tre segreti che la Madonna di Fatima avrebbe affidato ai tre pastorelli.