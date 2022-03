0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino a letto insieme: il video fa il giro dei social News 10 Marzo 2022 13:56 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha pubblicato un video che non lascia proprio alcun dubbio. Tra lei e Stefano De Martino, ex marito, è scoppiato di nuovo l’amore, ma soprattutto la passione. La showgirl, come appare nelle ultime immagini postate sui social, ha messo anche di nuovo la fede al dito.

Belen e Stefano a letto insieme

Poco fa però l’argentina ha fatto impazzire is social mostrando un video in cui si riprende a letto con l’ex marito. Nell’ombra della stanza la Rodriguez si riprende sotto le coperte con De Martino addormentato accanto alti. Il filmato non ha audio. Si vede solo Belen senza vestiti e con un sorriso evidente corredato dalle dita incrociate in segno di vittoria.

Insomma non c’è proprio nulla da negare. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, legati per otto anni, tra alti e bassi, e genitori di Santiago, si sono tornati a frequentare. Dopo la relazione con Antonino Spinalbese, con il quale la show girl ha avuto una figlia, Luna Marì, la situazione tra i due ex è tornata a essere più rovente che mai. Dopo le varie paparazzate la Rodriguez aveva confessato:”Usciamo a cena. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”. Poi altre foto, altri weekend e ora la conferma più assoluta!

Il video: