Fiaccolata al Vomero per l'Ucraina, centinaia di napoletani in strada per chiedere la pace News 3 Marzo 2022

Sono oltre un migliaio le persone che hanno partecipato alla fiaccolata che si è tenuta questo giovedì pomeriggio in via Scarlatti al Vomero, per l’Ucraina. Un’iniziativa silente per dimostrare solidarietà a un popolo martoriato in queste ore dalla guerra e chiedere a gran voce la pace.

Manifestazione per l’Ucraina al Vomero

In tantissimi hanno sfilato, chi con una candela in mano, chi con dei manifesti e chi portando la lunga bandiera della pace che ha colorato via Scarlatti. Contestualmente Castel Sant’Elmo si è illuminato con i colori della bandiera dell’Ucraina, un’altra iniziativa per esprimere il ripudio alla guerra e la solidarietà di Napoli al popolo ucraino.

La fiaccolata è stata voluta dalla V Municipalità Vomero-Arenella e ha raccolto, come mostrano le immagini moltissime adesioni. Non è la prima manifestazione che si tiene a Napoli da quando è iniziato il conflitto in Ucraina. I cittadini napoletani si stanno mobilitando anche per inviare aiuti di ogni genere alla popolazione rimasta in Ucraina e ad accogliere i profughi che stanno arrivando.

Le foto della manifestazione