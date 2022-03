0 Facebook Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme anche in tv, l’anticipazione che fa sognare i fan Spettacolo 3 Marzo 2022 21:45 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez dopo il ritorno di fiamma potrebbero tornare insieme anche in tv. Ebbene sì, l’ultima indiscrezione dal mondo dello spettacolo riaccende la speranza dei fan di rivederli assieme anche nel piccolo schermo. Negli ultimi tempi si è parlato molto del loro riavvicinamento, sebbene non ci siano state conferme esplicite da parte dei diretti interessati, le foto parlerebbero piuttosto chiaro.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino assieme ad Amici?

Dunque, tornata la serenità potrebbero lavorare nuovamente l’uno al fianco dell’altro. A rivelare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo. Sembrerebbe che Stefano e Belen potrebbero ricontrarsi proprio nello studio televisivo dove nacque il loro amore, quello del programma di Amici. Che il bel napoletano farà parte della giuria dell’edizione serale del talent show appare ormai essere cosa certa. Pare proprio che Maria De Filippi gli abbia fatto una richiesta cui non ha potuto dire di no.

E adesso tra le varie voci trapela quella della presenza di Belen, attualmente impegnata con il programma Le Iene. Chiaramente si tratta solo di un’indiscrezione che non è ancora stata confermata. La show girl argentina potrebbe magari partecipare come ospite e non essere parte della giuria fissa. Difficile dirlo, non ci resta che aspettare per averne conferma. Se fosse vero, però, potrebbe essere il momento per la coppia di ‘uscire allo scoperto’. Staremo a vedere.