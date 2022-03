0 Facebook Crisi Ilary Blasi- Francesco Totti: “Lei non perdona. Con Noemi non è un’avventura” News 2 Marzo 2022 09:23 Di redazione 2'

Non sono bastate le smentite con tanto di video, foto di una cena con tutta la famiglia e pubblicazioni durante C’è Posta per te a mettere a tacere le indiscrezioni su una presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Diversi rumors sosterrebbero che la rottura sarebbe imminente e che l’ex capitano della Roma avrebbe realmente una relazione con Noemi, giovane divorziata molto simile all’ex moglie fisicamente.

Crisi Totti-Blasi, parla un amico dell’ex capitano della Roma

A rivelare ulteriori dettagli questa volta è il settimanale Dipiù Tv che ha riportato le parole di una persona vicina alla ‘cerchia magica’ di Totti. ““Non è un’avventura, Francesco e Noemi si conoscono dallo scorso autunno. Francesco l’ha anche presentata alle pochissime persone della sua cerchia, quelle che gli stanno più vicino”, avrebbe detto questa persona.

Allora perché quel video girato da Totti in cui parlava di fake news? “Il gesto di Francesco è sembrato una scelta: quella di fare un altro tentativo con Ilary. La situazione è delicatissima e in continua evoluzione. La più ferma e convinta sembra Ilary: lei non è disposta a perdonare. Non ci sono possibilità che tornino insieme“, questa la spiegazione secondo la persona ascoltata dal tabloid. Dunque, sarebbe Ilary Blasi a non voler fare un passo indietro. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati.