Francesco Totti a C’è Posta Per Te, il gesto di Ilary Blasi sul marito non lascia dubbi

Francesco Totti è stato ospite lo scorso sabato, 26 febbraio, a C’è Posta per Te. L’ex capitano della Roma ha fatto una sorpresa a Noemi, 21 enne di Roma che si è rivolta a Maria De Filippi per una sorpresa ai genitori molto tifosi della Roma. Rimasta incinta a 16 anni, i genitori si sono sempre prresi cura di lei e del suo bambino.

Noemi, rimasta solo quando il fidanzato è andato via dopo la scoperta della gravidanza, è stata aiutata dai genitori. Oggi lei ha 21 anni: si occupa del figlio, ha una carriera e i genitori, che lavorano, la aiutano in tutti. La ragazza ha voluto omaggiarli facendo incontrare loro l’idolo di tutta la famiglia: Francesco Totti.

La sorpresa di Francesco Totti a C’è Posta per Te

L’ex Capitano della Roma, in questi giorni al centro di rumors per via della presunta crisi con la moglie Ilary Blasi, non si.è tirato indietro e ha accettato di fare la sorpresa. Totti ha portato ai genitori di Noemi dei doni: al signor Massimo ha regalato due abbonamenti per lo stadio Olimpico per seguire dal vivo le partite della Roma. Poi un divano. Intanto Ilary Blasi non si è messa da parte e ha seguito da casa la puntata. Un ennesimo messaggio si Instagram per mettere a tacere le voci sull’imminente divorzio con il marito.

Dalla storia si vedono due paia di piedi sul divano: probabilmente proprio dell’ex calciatore essendo la puntata registrata mesi fa.