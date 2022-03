0 Facebook Ucraina, l’accusa: “Russi uccidono dottoressa che stava accompagnando bimbo in ospedale” News 2 Marzo 2022 09:04 Di redazione 2'

Mentre il bilancio delle vittime nella guerra in Ucraina continua a salire e l’esercito russo annuncia di aver conquistato Kherson – sarebbe la città più grande caduta sotto le forze di Mosca se la comunicazione fosse accertata – arrivano pesanti accuse da parte del ministro della Sanità ucraino.

L’accusa dell’Ucraina: “Russi uccidono dottoressa”

Secondo Victor Liashko la Russia avrebbe colpito e ucciso una dottoressa ucraina, Marina Kalabinoi, mentre trasportava un nipote ferito in ospedale. Secondo Kiev la donna sarebbe stata uccisa da un colpo d’arma da fuoco.

L’auto della dottoressa è stata raggiunta da una raffica di colpi in un villaggio di Kukhari nell’Oblast’ di Kiev. Kalabinoi era un’anestesista del Centro di cardiologia e chirurgia cardiaca di Kyiv. “Non vi perdoneremo mai“, ha scritto Liashko riferendo della vicenda.

Paracadutisti russi atterrano a Kharkiv

Si è conclusa un’altra notte di bombardamenti in Ucraina, in questa giornata ci dovrebbe essere un altro incontro con le delegazioni russe per cercare di trovare un punto di incontro e porre fine al conflitto che sta devastando Kiev. Nella notte a Kharkiv, citta’ nella zona est del Paese pesantemente colpita ieri dai bombardamenti, sono arrivati i paracadutisti dell’esercito russo.