Totti e Ilary ‘braccati’ fuori al ristorante, rifiutano di baciarsi, Francesco esplode: “Lasciateci andare”

Non sembra per niente una pace quella avvenuta in casa Totti. Dopo l’annuncio della fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi, da 20 anni insieme, il Pupone ha deciso di smentire tutte le voci con una storia su Instagram in cui bolle le notizie come fake news e chiede rispetto per i bambini. La coppia ha infatti 3 figli: Christian, Chanel e Isabel.

Lo scorso martedì sera la famiglia si trovava a cena da Rinaldi, al Quirinale, e lì i paparazzi si sono fiondati per chiedere ulteriori testimonianze in merito al gossip che circolava nelle scorse ore. I fotografi li hanno aspettati all’uscita e alla richiesta di un bacio, hanno risposto: “Sono 20 anni che ce li diamo”. Uscito dal locale con in braccio la figlia Isabel per cercare di evitare incessanti domande, Totti si è defilato e ha rifiutato il bacio con la moglie. Al tempo stesso anche la Blasi è uscita con la figlia Chanel, ma entrambi sono stati bersagliati per circa 20 minuti.

Anche la showgirl però ha risposto velocemente alle domande dei paparazzi dicendo che la linguaccia della mattina era una storia fatta per smentire voci infondate. A quel punto poi Totti chiede ai fotografi di spostarsi perchè non ha l’assicurazione e di lasciarli andare: a casa devono preparare i bagagli per la settimana bianca. Dalla presunta donna, Noemi, nessuna reazione al momento mentre l’ex marito, Mario Caucci, imprenditore e dirigente sportivo del Tivoli calcio, ha voluto dire la sua in un’intervista a Il Messaggero.