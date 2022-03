0 Facebook Medicine, cibo e vestiti: pacchi con beni di prima necessità da Napoli in Ucraina La solidarietà dei napoletani per l'Ucraina. In tanti, tra singoli cittadini e associazioni, stanno dando il proprio contributo Cronaca 1 Marzo 2022 15:40 Di redazione 1'

Il punto di raccolta è la chiesa cristiana ortodossa a Santa Maria della Pace, in via dei Tribunali. È nell’ampia sagrestia che sono raccolti i pacchi destinati ai cittadini ucraini in Ucraina. Cibo, vestiti e medicinali: uomini e donne stanno donando di tutto.

L’instancabile lavoro delle associazioni presenti sul territorio, quello dell’intera comunità ucraina, quello della chiesa e quello dei cittadini napoletani: un vero e proprio motore d’amore a sostegno dei gli ucraini vittime della guerra.

La solidarietà che supera i confini e che sta provvedendo a fornire beni di prima necessità ai cittadini ucraini. A Kiev e nelle principali città ucraine la situazione è drammatica a causa dei bombardamenti russi.