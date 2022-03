0 Facebook Volla, lite nel locale poi gli spari: giovane ricoverato in ospedale Lite e spari a Volla. Prima il litigio con calci e pugni, poi la vendetta con la pistola. Colpi d'arma da fuoco contro il locale Cronaca 1 Marzo 2022 14:34 Di redazione 1'

A Volla questa notte verso l’una i carabinieri della locale stazione insieme a quelli della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti a via Gramsci presso il lounge bar Alquimia per segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

Lite e spari a Volla

Poco prima era scoppiata una lite all’interno del locale per cause ancora in corso di accertamento. Alcune persone, pare tre, avrebbero aggredito con calci e pugni un altro cliente per poi allontanarsi. Sùbito dopo, all’esterno del locale, sono stati esplosi due colpi d’arma da fuoco e la porta finestra in vetro del lounge bar è stata danneggiata.

Lite e spari a Volla: le indagini

L’aggredito, un 21enne incensurato di Portici, è stato portato all’ospedale del Mare per “lievi lesioni lacero contuse alla testa”. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco.