Totti e l’incontro con Noemi a una festa, il regalo per San Valentino: Ilary stufa di lui e della mamma

Francesco Totti ha smentito le voci del divorzio con Ilary Blasi, ma intanto continuano a trapelare voci insistenti sull’addio imminente tra i due dopo 20 anni di relazione e 17 di matrimonio. In particolare è Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino, a insistere sulla vicenda. In effetti Totti ha parlato di fake news senza però entrare troppo nel dettaglio.

L’incontro tra Francesco Totti e Noemi

Secondo gli ultimi pettegolezzi riportati dal portale ci sono dettagli sull’incontro dell’ex capitano della Roma con Noemi. Totti l’avrebbe conosciuta un anno fa. A farli conoscere Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, che aveva organizzato un evento durante il quale i due si sarebbero visti per la prima volta. Sempre secondo il portare di gossip tra i due sarebbe scoccato il colpo di fulmine e Totti avrebbe addirittura regalato alla donna tredici rose rosse per San Valentino, una per ogni mese della loro conoscenza.

La mamma di Francesco Totti contro Ilary Blasi

Sempre secondo quanto riporta Dagospia, Fiorella, la madre di Francesco, non ha mai provato troppa simpatia per lary Blasi. Riporta così: “Sarà contenta la madre del Capitano, mamma Fiorella, visto che ha sempre detestato la Blasi. Quando si fidanzarono non fu per niente contenta. Gli disse: ‘Te metti co’ ‘na ballerina, mah’…”. In più sul sito si legge: “È andata bene anche a Ilary – insistono gli “addetti ai livori” – si è liberata del “cerchio magico” di amici e tuttofare che gravita intorno a Totti che lei non sopportava più. Non amava per niente “le loro abitudini…”.