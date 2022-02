0 Facebook Dramma per l’influencer napoletana, il figlio di 7 anni in ospedale: “Ha avuto un’ischemia” Spettacolo 23 Febbraio 2022 21:51 Di redazione 3'

Dramma per Marica Ferrillo, l’influencer napoletana, che sta affrontando un bruttissimo periodo a causa del figlio finito in ospedale a 7 anni. Raffaele 5 giorni fa ha avuto un’ischemia e così la donna ha deciso di condividere sui social la propria tragica esperienza.

Il bambino è bloccato nel letto, non parla bene. Il post della mamma: “Crollo, poi mi faccio forza per cercare di trasmettergliene il più possibile, poi crollo di nuovo. “Signora lo portiamo in rianimazione, così può essere sorvegliato per bene” queste parole mi rimbombano nella testa… è stata la notte più lunga della mia vita. Oggi cercheremo di capire come e perché, spero di avere buone notizie da potervi dare più avanti. Intanto grazie per l’affetto, grazie a tutti i medici che si stanno prendendo cura di Raffi. Lui è un leoncino e supererà anche questa ‘, ha concluso l’influencer.

Due giorni dopo Marica continua il racconto scrivendo un altro post: ‘ “Mamma ho avuto paura ma sono stato coraggioso”. Queste sono le parole che mi hai detto in montagna, tutto fiero, quando mi hai raggiunto in camera da solo facendo 3 piani a piedi senza mai perderti e ragionando sulla strada da fare. Queste parole sono certa che me le dirai ancora alla fine di tutta questa brutta storia perché lo so che hai tanta paura, la vedo nei tuoi occhi, ma so anche che sei molto coraggioso.

In questi giorni non ce la faccio a sfogliare il rullino per vedere le tue foto e i tuoi video. Ancora non riesco e non so se ce la farò. Ho bisogno di forza ora per sostenerti e potrei perderla se mi mettessi a guardarli. Ti prometto che tornerai presto a suonare il piano a 2 mani, a correre veloce per fare i tuoi amati canestri e ad andare a scuola mano nella mano con Richi. Ritornerai a fare baldoria a scuola con i tuoi amici del cuore, a fare le sfide con Lorenzo, a mangiare quantità di tiramisù e quelle lunghissime chiacchierate che amavi fare con chiunque avessi davanti! Ti giuro che le ascolterò dalla prima all’ultima parola e quando avrai finito ti chiederò di continuare a raccontare ancora, ancora e ancora… Stai combattendo come un guerriero, con quella caparbietà e quella tenacia che ti contraddistinguono fin da piccolo. E appena finito tutto questo brutto sogno sarai ancora più forte e ti assicuro caro Raffi che non ti fermerà più nessuno ‘.