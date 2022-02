0 Facebook E’ iniziata la guerra, la Russia ha invaso l’Ucraina. Esplosioni in diverse città: “Ci sono vittime e feriti” News 24 Febbraio 2022 07:51 Di redazione 3'

“Vladimir Putin ha lanciato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Le città ucraine sono sotto attacco, è iniziata una guerra di aggressione“, ha annunciato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Queste le parole che nessuno avrebbe voluto ascoltare e che di fatto sanciscono l’inizio di una guerra nel centro dell’Europa: la Russia ha invaso l’Ucraina.

La Russia invade l’Ucraina, le parole di Putin

Vladimir Putin, quando erano quasi le 6 del mattino a Mosca, ha annunciato in tv l’attacco all’Ucraina: “Ho preso la decisione di un’operazione militare per proteggere il Donbass”, queste le parole del presidente russo, che chiede all’esercito di Kiev di “consegnare le armi e andare a casa, affermando che i piani di Mosca non includono l’occupazione del Paese ma la sua smilitarizzare. Un’ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili, mentre gli Stati Uniti rifiutano di trattare sulle nostre richieste di sicurezza. Chi interferirà ne pagherà le conseguenze”. Secondo il presidente ucraino Zelensky nel mirino di Putin ci sarebbero infrastrutture militari ucraine, invitando i cittadini a mantenere la calma e restare in casa. Sono forti le minacce di Putin nei confronti di chi proverà a interferire: “chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della Russia sara’ immediata e portera’ a conseguenze mai sperimentate nella storia”.

Esplosioni in diverse città ucraine

Mentre l’America così come gli altri paesi europei annunciano sanzioni durissime contro la Russia, Putin definisce l’attacco “non una guerra, ma un’operazione militare speciale, che mira a proteggere le persone e le circostanze richiedono un’azione decisiva dalla Russia”. Ma le esplosioni nelle diverse città ucraine descrivono uno scenario di guerra. Da Odessa (dove sono sbarcate truppe), Kharvik, Mariupol e anche nella capitale Kiev, dove sarebbe in corso un’operazione della Russia per prendere il controllo dell’aeroporto. Secondo la Cnn già ci sarebbero vittime, morti e feriti. Intanto altre forze russe stanno entrando in Ucraina e Bielorussia anche dalla Crimea.

Intanto il presidente ucraino su Twitter chiede al mondo un’operazione anti-Putin: “Fermare Putin e la guerra contro l’Ucraina e il mondo. Costruire una coalizione anti-Putin. Sanzioni immediate e sostegni all’Ucraina”.

Le parole di Joe Biden

Duro l’attacco del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: “Il presidente Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà sofferenza e una perdita catastrofica di vite umane. Soltanto la Russia è responsabile per la morte e la distruzione che questo attacco porterà. Gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner risponderanno in un modo deciso e unito. Il mondo farà rendere conto alla Russia. Le preghiere dell’intero mondo sono con il popolo dell’Ucraina – sottolinea Biden – mentre soffrono un attacco non provocato e ingiustificato dalle forze militari russe”.