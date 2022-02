0 Facebook Ilary e Totti si separano, nel suo cuore c’è Noemi: bionda e appassionata di padel, la foto Spettacolo 22 Febbraio 2022 16:57 Di redazione 2'

Le voci sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono diventate sempre più insistenti o meglio, sono passate a uno step successivo. All’indomani della bomba lanciata da Dagospia, sono stati resi noti i motivi che ci sarebbero alla base della fine di un matrimonio durato 17 anni. Tra liti che hanno portato a una forte crisi, sarebbe spuntato un flirt della Blasi con un collega della televisione e un nuovo amore per l’ex capitano della Roma.

La foto di Noemi, la nuova fiamma di Francesco Totti

Il quotidiano La Repubblica aveva raccontato che la nuova fiamma di Francesco Totti si chiamerebbe Noemi ed era allo stadio Olimpico in tribuna quando era presente anche l’ex capitano. A rivelare il cognome della donna, anche lei bionda e con i capelli lisci, è stato Dagospia, che ha condiviso anche una foto della presunta nuova fiamma di Totti.

La loro relazione sarebbe cominciata qualche mese fa, lontana da occhi indiscreti. Poi la fuga di lei da una festa per raggiungere Totti che intanto aveva fatto un incidente, ha iniziato ad alimentare diverse voci. Fino allo scoop sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e alla comparsa di Noemi nella scena. Per ora dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma o smentita. Soltanto la show girl questa mattina ha pubblicato un video dal treno mentre fa la linguaccia, una risposta a tutti questi rumors? Possibile.