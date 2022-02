Era inevitabile che la notizia di un possibile divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi spiazzasse il mondo del gossip. E’ iniziato tutto lunedì pomeriggio con le prime indiscrezioni lanciate da Dagospia riguardo a una crisi esistente da tempo. Poi sono iniziati a essere ricostruiti i possibili motivi.

I motivi della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Per il Corriere della Sera, ci sarebbe chi da tempo avrebbe saputo di una crisi tra Ilary e Totti. Diversi gli indizi, dall’assenza di lei alla festa di compleanno di lui, ai mancati auguri di compleanno via social, fino a giungere a una terribile lite avuta in pubblico a Castel Gandolfo durante una gita familiari. Ma le ragioni del possibile divorzio Totti-Blasi, secondo il quotidiano di via Solferino, andrebbero ricercate altrove.

Perché Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati?

Sembrerebbe, sempre secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, che tempo fa Ilary Blasi avrebbe avuto un flirt con un collega tv, cosa che non sarebbe stata assolutamente digerita da Francesco Totti. L’ex capitano ne sarebbe venuto a conoscenza o probabilmente qualcuno lo avrebbe informato. Fatto sta che dopo qualche tempo pare proprio che l’ex numero 10 della Roma si sia innamorato di un’altra, con cui si starebbe frequentando da un po’ e della quale sarebbe molto preso.

Per ora non vi è alcuna conferma ufficiale rispetto alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. Lei si sta preparando alla conduzione dell’Isola dei Famosi e lui sabato è stato visto allo stadio al fianco di Daniele De Rossi.