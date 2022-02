0 Facebook Francesco Totti e Ilary Blasi si dicono addio, la risposta della showgirl: “Un altro conosciuto in tv” Spettacolo 22 Febbraio 2022 11:34 Di redazione 2'

Ilary Blasi risponde con una storia su Instagram ai rumors che stanno girando da ieri circa la fine del matrimonio con Francesco Totti. La showgirl ha deciso di pubblicare un video in treno in cui mostra una linguaccia. Una risposta molto ambigua che lascia spazio a diverse interpretazioni. La notizia bomba è stata lanciata lo scorso lunedì d aDagospia che parla di una rottura e di un ennesimo litigo avvenuto tra i due a Castel Gandolfo.

I motivi della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Per il Corriere della Sera, amici della coppia parlavano già da tempo di una crisi tra Ilary e Totti. Diversi gli indizi come l’assenza di lei alla festa di compleanno di lui, la terribile lite avuta in pubblico a Castel Gandolfo durante una gita in famiglia.

Sembrerebbe, sempre secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, che tempo fa Ilary Blasi avrebbe avuto un flirt con un collega conosciuto proprio nel mondo dello spettacolo. A questa notizia l’ex capitano giallorosso avrebbe reagito male e si sarebbe innamorato di un’altra, con cui si starebbe frequentando da un po’ e della quale sarebbe molto preso. Insomma pare imminente la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sposati da 17 anni e genitori di tre figli: Christian, Chanel e Isabel.