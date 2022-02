0 Facebook Francesco Totti e Noemi, la crisi con Ilary, la doppia smentita e i post cancellati: cosa è successo Spettacolo 23 Febbraio 2022 08:37 Di redazione 2'

Martedì sera la smentita su Instagram da parte di Francesco Totti, con tre stories, e di Ilary Blasi che si mostra a cena con il marito e i figli. Nelle ore precedenti notizie e foto che testimoniavano la fine di un matrimonio e l’inizio di una nuova storia presunta tra l’ex capitano della Roma e una certa Noemi. “Non è la prima volta che devo smentire queste fake news su di me e la mia famiglia e sinceramente mi sono stancato” dice serio, “Ricordo che ci sono di mezzo dei bambini e i bambini vanno rispettati”.

Nella storia di Ilary tutta la famiglia è a cena da «Rinaldi» al Quirinale: si vedono la piccola Isabel, il primogenito Cristian e il Capitano, con la stessa felpa grigia. Per smentire la crisi la mattina la showgirl aveva pubblicato una story dal treno per Milano, in cui faceva la linguaccia. Eppure poche ore prima era addirittura girata la foto della presunta nuova fiamma di Totti e per giunta con lui all’Olimpico.

Francesco Totti e Ilary Blasi: la crisi e la nuova fiamma, tutti gli indizi

Insomma la donna, tanto simile a Ilary Blasi, è stata accostata al Capitano, Secondo un report del sito Dagospia , lady Bocchi sarebbe già stata avvistata sulla tribuna dell’Olimpico, sempre a distanza di qualche sedia, il 4 dicembre del 2021, per Roma-Inter, ovvero il ritorno di Totti sugli spalti. Anche, come riporta il Corriere Ilary, spesso sarebbe uscita a cena in comitiva con la sorella Melory e altra gente, tra cui Luca Marinelli, fascinoso attore di «Lo chiamavano Jeeg Robot» e « Diabolik». Non possiamo non aver visto inoltre i post romantici spariti su Instagram, le ricorrenze non festeggiate insieme come il compleanno di lui, e le serate divisi. Il numero 10 lascerebbe spesso il villone dell’Eur, per rifugiarsi in quello meno smisurato di Casal Palocco, dove viveva con i genitori.