Chi è la nuova fiamma di Francesco Totti, si chiama Noemi ed era all'Olimpico quando era presente anche l'ex capitano Spettacolo 22 Febbraio 2022

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra essere cosa sempre più certa. Dall’indiscrezione lanciata da Dagospia, i motivi della rottura sono stati via via ricostruiti da tutti i quotidiani nazionali. Secondo il Corriere della Sera una delle ragioni che avrebbe avvicinato la storia coppia alla rottura sarebbe stato un flirt che la Blasi avrebbe avuto con un collega in tv. Da qui, poi, Totti si sarebbe avvicinato a un’altra donna di cui, secondo i rumors, sarebbe molto innamorato.

Francesco Totti ha un’altra donna, era anche lei all’Olimpico

E’ Repubblica a rivelare l’identità della presunta nuova fiamma di Francesco Totti. Si chiama Noemi e sembrerebbe che ci fosse anche lei allo stadio Olimpico in tribuna, seduta due fili più in su dell’ex capitano. Bella, bionda con capelli lisci e appassionata di sport. Sarebbe questo il profilo della donna che avrebbe fatto perdere la testa a Totti. La sua presenza allo stadio romano, secondo il citato quotidiano, sancirebbe un rapporto stretto tra i due.

Chi è la nuova fiamma di Francesco Totti

Laureata in Economica, Noemi sarebbe una appassionata di calcio ma soprattutto di padel, sport che anche Francesco Totti adora. La relazione tra loro sarebbe iniziata mesi fa. In un primo momento nessuno sapeva nulla, poi la fuga della donna da una festa per raggiungere Totti che aveva avuto un incidente, non grave, ha iniziato ad alimentare le indiscrezioni. Ed ecco che anche la crisi tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi sarebbe venuta a galla. Crisi acuita da continui litigi. Tra i tanti motivi delle liti, il fatto che la conduttrice avrebbe provato ad allontanarlo dal suo gruppo storico di amici. E adesso l’apparizione in pubblico, seppur a due file di distanza, sarebbe la conferma della nuova relazione di Totti. Relazione che dunque scriverebbe la parola fine al matrimonio con Ilary Blasi.