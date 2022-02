0 Facebook Stefano De Martino in vacanza con Santiago, Belen li accompagna all’aeroporto ma non parte con loro Spettacolo 21 Febbraio 2022 16:21 Di redazione 2'

Quando a Verissimo Silvia Toffanin le ha chiesto cosa stesse accadendo con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha risposto sorridendo: “Non lo frequento”. Ed è chiaro, infatti, che scherzasse. La coppia infatti pare che abbia trascorso una serata in famiglia a casa dello show man con il piccolo Santiago. Il giorno dopo padre e figlio sono partiti per una vacanza lontano dall’Italia.

Stefano parte in vacanza con Santiago

Diversi i paparazzi, tra cui quelli di Whoopse, che hanno immortalato la scena dell’uscita da casa di De Martino di Belen e Santiago, seguiti da Stefano. La famiglia è entrata in un van con i vetri oscurati, l’auto ha lasciato prima la show girl a casa sua e poi ha portato padre e figlio in aeroporto. Padre e figlio sono andati al mare, probabilmente alle Maldive. Lo show man partenopeo, infatti, ha condiviso una foto del figlio in una spiaggia paradisiaca.

Padre e figlio si sono concessi una vacanza lontani dal gossip. Belen Rodriguez probabilmente non è partita con loro per l’impegno settimanale con Le Iene. Dunque ha salutato il figlio e Stefano ed è tornata nel suo appartamento.

La vacanza di Stefano