Belen Rodriguez sarà ospite della prossima puntata di Verissimo in onda domenica pomeriggio. La show girl argentina alla conduttrice e amica ha parlato delle sue relazioni interrotte, dunque, di Antonino Spinalbese. Ha poi toccato l’argomento dei ritocchi estetici, affermando che con il suo viso fa ciò che vuole e che non capisca perché in rete ci sia tanto odio.

Belen Rodriguez a Verissimo si definisce single e poi viene ‘beccata’ con Stefano

Prima ha spiegato perché è finita la storia d’amore con Antonino Spinalbese: “Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso”. Al momento della domanda sul suo attuale stato sentimentale la Rodriguez ha detto di essere single. “Oggi sto bene. Al momento sono fidanzata con i miei gatti. Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun’altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo”.

Cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

In diverse interviste però ha affermato che lei e Stefano De Martino si starebbero rivedendo, del resto sarebbe impossibile negarlo considerate le tante foto in cui sono comparsi assieme per strada. Belen aveva detto che Stefano preferisce non parlarne, intanto, proprio mentre lei dice di essere single, il settimanale Oggi ha pubblicato altre immagini dei due ex in strada. La scena si ripete, c’è De Martino che porta un borsone nei pressi del suo appartamento di Milano. Con loro c’è anche il cane dello show man, la show girl potrebbe aver dormito da lui e in quella valigia ci sarebbe diciamo il suo cambio. Insomma si definiscono entrambi single, ma si starebbero rifrequentando, forse vogliono andarci con i piedi di piombo prima di decidere se tornare o meno assieme definitivamente. Staremo a vedere.