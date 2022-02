0 Facebook LDA, commozione in diretta ad Amici: “E’ una dedica che voglio fare al mio fratellino, non lo conosco” Spettacolo 21 Febbraio 2022 16:07 Di redazione 1'

Grande emozione a commozione ad Amici dove LDA, Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio, ha voluto dedicare una canzone al fratellino appena nata. Francesco, il bambino del padre e di Denise Esposito, è venuto al mondo il 24 gennaio e Luca, partecipando ad Amici, non ha ancora potuto incontrare il bambino.

Il ragazzo ha così decido di dedicare “Le tasche piene di sassi” di Lorenzo Jovanotti, al fratellino. Un’esibizione avvenuta nella gara di cover davanti a Elodie. Dalla forte emozione il ragazzo non si è saputo trattenere e ci ha pensato al conduttrice a chiarire tutto.

LDA, commozione in diretta ad Amici

“La dedica è per una persona che non ho conosciuto e che spero di conoscere il prima possibile”. LDA non è stato chiaro, ma Maria De Filippi lo ha sollecitato: “Puoi anche dire chi è. Non è vietato dalla legge“. E così mistero svelato”.