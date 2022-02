0 Facebook Belen Rodriguez torna a parlare di Stefano De Martino: “Ha le mie chiavi di casa, lui non vuole se ne parli” News 18 Febbraio 2022 14:11 Di redazione 2'

Belen Rodriguez è tornata a parlare delle sue relazioni, la show girl argentina è da sempre al centro del gossip, ma negli ultimi tempi la sua vita privata è di nuovo oggetto di attenzione mediatica. Il motivo? La nuova frequentazione con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez spiega perché Stefano De Martino non parla di loro

In un’intervista doppia con Teo Mammucari al settimanale Gente, Belen è tornata a parlare delle sue relazioni passate, della separazione da Antonino Spinalbese e di come abbia smesso di credere nel principe azzurro. Non poteva mancare una domanda su Stefano De Martino, con il quale è stata paparazzata in un resort di lusso nel weekend precedente alla Festa di San Valentino.

Belen già in un’intervista tempo fa aveva confermato che lei e Stefano si starebbero rivedendo. Il ballerino napoletano, invece, aveva smentito qualsiasi ritorno di fiamma. Questa volta la Rodriguez, però, confermando che ci sarebbe la frequentazione ha spiegato che a De Martino non piace che se ne parli: “Usciamo a cena. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”. Dunque il motivo per cui lo show man non avrebbe confermato il riavvicinamento riguarda il fatto che non ama essere al centro del gossip.