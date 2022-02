0 Facebook Maria Paola Spina a C’è Posta per Te, non perdona tradimento prima del matrimonio: gesto dopo la puntata Spettacolo 20 Febbraio 2022 10:23 Di redazione 2'

Una delle storie che più ha appassionato dell’ultima puntata di C’è Posta per Te è sicuramente quella di Maria Paola Spina e del suo ex compagno Leandro. La giovane, originaria di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, è stata tradita due volte dall’uomo che avrebbe dovuto sposare. Tradimento che ha fatto chiaramente saltare l’appuntamento con i fiori d’arancio.

La storia di Maria Paola Spina a C’è Posta per te

Così Leandro ha deciso di rivolgersi al programma di Maria De Filippi per riuscire a farsi perdonare, avrebbe voluto riconquistarla, ma Maria Paola non ci sta e ha preferito non aprire la busta. Ha parlato della grande sofferenza provata nel tradimento. Nel 2020 la giovane ha scoperto che c’era un’altra ragazza, l’uomo che avrebbe dovuto sposare stava frequentando un’altra persona. Così Maria Paola ha deciso di iniziare a pedinare la sua rivale in amore finché non ha scoperto tutto. Leandro decide di riconquistare la sua fidanzata, scegliendo lei. Ma quest’ultima, nonostante l’abbia perdonato, non riesce a non essere sospettosa. E le sue ansie portano il ragazzo a lasciarla di nuovo. Poiché però non riusciva a stare solo, si è subito avvicinato a un’altra, Maria Paola lo scopre e va su tutte le furie. Il ragazzo fa un altro passo indietro provando a riconquistare la sua ex, ma questa volta non c’è riuscito. Così ha provato come ultima spiaggia con C’è Posta per Te.

Il gesto di Maria Paola dopo C’è Posta per Te

Ma Maria Paola, nonostante le insistenze della De Filippi che prova a spingere sugli 11 anni di relazione avuti, ha preferito non aprire la busta. E sembra proprio che non l’abbia perdonato. Sul suo profili Instagram, infatti, è spuntata una frase che è un chiaro messaggio al suo ex: “Il cuore solo a chi merita, ma a chi arriva dentro non in superficie”.

