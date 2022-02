0 Facebook Napoli, rapinatori entrano armati: vittima riesce a metterli in fuga, il video virale sui social News 19 Febbraio 2022 19:39 Di redazione 3'

Sono immagini piuttosto choccanti quelle di un video condiviso dal conigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli. Il filmato riprende un tentativo di rapina che sarebbe avvenuto in un esercizio commerciale in via Epomeo, non si sa però quando sarebbe accaduta, né se l’episodio sia stato denunciato alle forze dell’ordine.

Rapina in via Epomeo, titolare mette in fuga i malviventi

Due uomini con i caschi, si vede dal video, entrano all’interno di quello che sembra essere un bar o una tabaccheria, uno di loro è armato. La vittima decide di reagire e dopo una colluttazione riesce a mettere in fuga i due malviventi. Le immagini sono diventate virali sui social, tra lo sconcerto e la rabbia degli utenti che denunciano l’assenza di sicurezza a Napoli.

“Sta circolando on line il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale in via Epomeo dove una coppia di banditi senza scrupoli non ha esitato a puntare una pistola contro il negoziante per svuotare la cassa. La reazione improvvisa della vittima ha messo in fuga i due delinquenti dopo una breve colluttazione. Un episodio gravissimo che poteva finire davvero male e che dimostra come questi criminali siano sempre più violenti e pericolosi. Trovo davvero assurdo che a fronte di una criminalità impazzita si stia ancora organizzando per la settimana prossima l’ennesima manifestazione per ricordare Ugo Russo, il baby rapinatore rimasto ucciso nel tentativo di rapinare un carabiniere. E’ assurdo che la cosa sia stata annunciata nel giorno del compleanno di Annalisa Durante, uccisa nel 2004 a Forcella durante un conflitto a fuoco fra clan. E’ gravissimo che per lei non ci siano state le stesse attenzioni e le stesse mobilitazioni per i ricordi e le commemorazioni di un criminale. E’ inaccettabile che si continui a inneggiare alla delinquenza con murales e iniziative pubbliche dimenticando completamente le vittime innocenti che hanno perso la vita o che hanno subito gravissime conseguenze per gli atti predatori e per i crimini che li hanno visti sfortunati protagonisti. Siamo in una società al contrario, le vittime sbeffeggiate e i criminali idolatrati. Noi siamo e saremo sempre dalla parte di chi la violenza l’ha subita e mai da quella dei carnefici”, queste le parole di Emilio Borrelli.

Il posto di Francesco Emilio Borrelli con il video