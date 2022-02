0 Facebook C’è Posta per Te: Raimondo Todaro e Francesca Tocca svelano i retroscena della crisi: “Ci siamo allontanati” Spettacolo 13 Febbraio 2022 17:08 Di redazione 2'

Ha fatto molto discutere la fine della storia e. poi il ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, professore e ballerina di Amici di Maria De Filippi. Lo scorso sabato, ospiti di Maria De Filippi, i due hanno raccontato qualcosa sulla loro crisi.

C’è Posta per Te: Raimondo Todaro e Francesca Tocca

A C’è posta per te, nel corso della storia di Giovanni e Luisa, coppia di 19enni che aspetta un bebè, il ragazzo ha chiesto per sostegno Raimondo e Francesca. Per l’occasione i due hanno svelato: “Siete un esempio per tanti giovani innamorati, scegliere di avere un bimbo alla vostra età è una decisione coraggiosa”, ha esordito la Tocca che ha aggiunto: “Oggi si tende ad aspettare il momento giusto, ma a forza di aspettare quel momento non arriva mai. Questa storia mi ricorda la mia. Anch’io ero giovane quando sono rimasta incinta di Jasmine. Io e Raimondo non avevamo una casa, ma oggi posso dire che nostra figlia è la cosa migliore fatta nella nostra vita”.

“Spero che questo amore duri per sempre. Per fare durare l’amore per sempre ricordate che ci saranno anche momenti difficili. Noi ad esempio abbiamo avuto momenti bui, lunghi, a un certo punto abbiamo deciso persino di allontanarci. A posteriori è stata la scelta giusta per farci capire quanto avessimo bisogno l’uno dell’altra. Non è stato piacevole ma poi siamo tornati più forti di prima”.

Alla fine il ragazzo ha fatto la proposta di matrimonio e tra i doni regalati dalla trasmissione anche quello della coppia che ha consegnato un assegno in dono ai due giovani.