0 Facebook Rapina in un benzinaio a Giugliano, 3 ragazzini armati lo aggrediscono poi la fuga: il video Cronaca 20 Febbraio 2022 11:00 Di redazione 2'

Altre immagini di una spaventosa rapina. Questa volta arrivano da una pompa di benzina a Giugliano in Campania, in zona oasi Sacrocuore. Il video di quanto accaduto è stato condiviso da Francesco Emilio Borrelli. Nel filmato si vede la perfetta dinamica del violento episodio. Tre ragazzini sono arrivati armati a bordo di uno scooter, minacciando il dipendente.

Rapina in una pompa di benzina a Giugliano

Uno di loro è poi sceso dallo scooter e si è scagliato contro il malcapitato, buttandolo per terra e riempendolo di calci. Il filmato sarebbe stato girato da un parente della vittima che ha poi deciso di condividerlo con il consigliere regionale dei Verdi. E’ questo l’ennesimo episodio di criminalità che si verifica tra Napoli e provincia. Nella giornata di sabato era diventato virale il video di una tentata rapina in un negozio di via Epomeo, in quell’occasione il titolare era riuscito a mettere in fuga i ladri.

Il dipendente della pompa di benzina nulla ha potuto dinanzi a tanta violenza: “Scene agghiaccianti, ancor più terribili se si pensa che a commettere atti simili sono stati ragazzini, forse minorenni a quanto si apprende. La deriva di violenza nei giovani è inarrestabile, si impugna una pistola come se fosse un giocattolo, si commettono reati e ci si ammazza senza alcun rispetto per il valore della vita umana. Abbiamo immediatamente anche noi inviato il video alle autorità preposte per chiedere di intervenire celermente. L’unico modo per mettere un freno a questa escalation di violenza e di criminalità è far sentire la presenza forte dello Stato. I responsabili di questa rapina vanno assolutamente individuati e puniti duramente al più presto”, queste le parole di Borrelli.

Il video della rapina alla pompa di benzina a Giugliano