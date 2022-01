0 Facebook Maria De Filippi si arrabbia a C’è Posta per te e attacca l’ospite: “Dove ca**o devono prenderli” Spettacolo 30 Gennaio 2022 10:28 Di redazione 3'

Non l’avevamo mai vista così adirata, eppure anche Maria De Filippi può perdere la pazienza ed è accaduto proprio durante la quarta puntata di C’è Posta per Te. La conduttrice nel corso della storia di Raffaella e Sara, due sorelle napoletane che hanno provato a riallacciare i rapporti con il padre Tommaso, si è scagliata contro quest’ultimo, rispondendogli a tono.

Maria De Filippi si arrabbia a C’è Posta per Te

Tommaso ha lasciato la moglie anni fa con le due bambine e da Napoli si è trasferito a Modena con la sua attuale compagna. Da quel momento ci sarebbe stata una separazione tra il padre e le figlie durata 17 anni. “Papà non ci ha più chiamato, né ai nostri compleanni né quando abbiamo avuto figli, i suoi nipoti”. Nel 2018 quando è deceduta la nonna materna delle ragazze, il signor Tommaso si è rifatto vivo e sembrava che i rapporti potessero migliorare, ma l’illusione sarebbe durata poco poiché Michela la moglie avrebbe impedito al compagno di riallacciare il legame con le figlie.

Quando Monica e Tommaso sono entrati in studio da Maria De Filippi, però, hanno raccontato un’altra versione della storia. Il padre delle ragazze sostiene di averle cercate: “Vengono qua a dire che vogliono un rapporto con me. Lei si è sposata e vuoi sapere io come l’ho saputo? La madre ha mandato una foto a Michela“. La compagna ha poi spiegato che c’è stato un momento in cui ha chiesto al marito di allentare le telefonate con le figlie per dedicarsi al loro bambino. Intanto Raffaella e Sara hanno provato a spiegare al padre che se erano arrivate a chiedere aiuto a C’è Posta per Te è perché avrebbero voluto ricucire la relazione con lui.

Perché Maria De Filippi si è arrabbiata a C’è Posta per Te

Anche Maria De Filippi ha cercato di fargli capire questa cosa: “Vuoi capire che se loro ci piangono è perché ti vogliono bene, che te ne frega del fatto che loro non hanno detto a me la verità che non sono la Madonna?“. Ma Tommaso non sembra voler accettare questa cosa, ha raccontato alla conduttrice di essere scosso da diverse denunce ricevute dalle figlie e che avrebbe paura di soffrire: “Io ho paura, sono stato troppo male, non racconto la mia storia qui perché ho vergogna. Quando si dovevano sposare sono venute a chiedermi i soldi“. Ed è qui che la De Filippi non ci ha visto più e ha risposto a tono: “Ma una figlia che deve sposarsi, ma a chi caz*o li deve chiedere i soldi se non al padre e alla madre?“. Il signor Tommaso è però fermo nelle sue convinzioni e ha deciso di non aprire la busta.

