0 Facebook Separazione tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, Aurora Ramazzotti ‘non voleva vedere la madre soffrire” Spettacolo 26 Gennaio 2022 11:58 Di redazione 2'

Continuano a emergere retroscena sulla separazione tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. I due ex avevano annunciato assieme in una nota la decisione di allontanarsi, senza però spiegare i motivi che li avevano spinti alla rottura. Così mentre persone vicine alla coppia avevano definito il loro amore “litigarello”, ora il settimanale Chi ha condiviso una riflessione che Aurora Ramazzotti avrebbe fatto ad alcuni amici.

Separazione Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, il pensiero di Aurora Ramazzotti

Michelle e Tommaso pare fossero in crisi da prima dell’annuncio ufficiale, lui sarebbe tornato a Bergamo mentre lei sarebbe rimasta nel loro appartamento a Milano con le bambine. Sembrerebbe che Aurora Ramazzotti prima della separazione avesse confessato ad alcuni amici che “Non poteva vedere più la madre soffrire” e per lei dividersi sarebbe stata “la scelta più giusta”.

Il settimanale Chi, inoltre, ha rivelato che il fidanzato di Aurora Ramazzotti sarebbe dovuto andare a lavorare con Tommaso Trussardi, poi però quest’idea non sarebbe più andata in porto.

Michelle e Tommaso adesso si sono separati e lui, sempre secondo quanto rivelato dal tabloid diretto da Alfonso Signorini, avrebbe trascorso il primo weekend da single in montagna con un’amica.