Lo sfogo di Nonna Margherita per Mariagrazia: "Sono triste". Parla anche la madre: " 19 Febbraio 2022

Dopo l’aggiornamento sulle condizioni della nipote Mariagrazia questo sabato mattina, nonna Margherita ha condiviso un video di qualche tempo fa che riprendeva i saluti tra lei e la nipote, che partiva per Londra. La signora si è sfogata sui social dicendo di essere molto triste.

Lo sfogo di nonna Margherita

“Sono triste, triste perché questa volta tu non prenderai il primo aereo per venire ad abbracciarmi e dirmi che andrà tutto bene. Triste perché non sarai lì a darmi la forza“, queste le parole di nonna Margherita sui social. La signora ha condiviso anche altre immagini della nipote, attualmente ricoverata in ospedale a Londra.

Anche la madre di Mariagrazia ha scritto alcune parole sui socia, rincuorando la figlia e dicendole che anche questa riusciranno a superarla: “La mia principessa sempre allegra anche se l vita è sempre stata tanto ingiusta con te sei la mia roccia amore di mamma Mariagrazia ne abbiamo superate tante supereremo anche questa”. I post della madre e della nonna di Mariagrazia hanno ricevuto moltissimi like e condivisioni. In tanti stanno cercando di dare parole di conforto alle due donne in un momento così delicato.

Il post di nonna Margherita