Un’infezione lampo che non le ha lasciato scampo. E’ morta così Luisa Guarrotto, giovane madre di 38 anni, che in due settimane è stata portata via da una forma di streptococco. Il dramma è avvenuto a Valdobbiadene, in provincia di Treviso.

Dolore per la morte di Luisa Guarrotto

La trentottenne, madre di un bambino di 7 anni e di una bambina di 4 anni, gestiva un salone di parrucchiere. Ricoverata in ospedale a causa di un aggravamento delle sue condizioni, purtroppo per Luisa non c’è stato nulla da fare, in quindici giorni è deceduta.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità nel Trevigiano. Anche il sindaco si è voluto stringere al cordoglio di chi conosceva la giovane madre: “Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia di Luisa per questa prematura scomparsa”, queste le sue parole.