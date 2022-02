0 Facebook Il gesto di Tommaso Trussardi conto Michelle Hunziker dopo il bacio con Eros: “Anche Aurora coinvolta” Spettacolo 18 Febbraio 2022 09:15 Di redazione 2'

A quanto apre Tommaso Trussardi non ha proprio digerito il gesto di Michelle Hunziker, che ha baciato in diretta in trasmissione l’ex marito, Eros Ramazzotti. Se milioni di italiani hanno sognato con quel bacio, qualcuno però non ha apprezzato per nulla. Felicissimi i telespettatori di rivedere due ex e piena di gioia la figlia dei due, Aurora Ramazzotti,ma non Tommaso.

Trussardi, che anche se non avesse visto la tv avrebbe comunque visto il siparietto sui social, pare non sia per nulla felice. Dopo aver annunciato la separazione da Michelle – madre delle sue due figlie, Sole e Celeste – aveva chiesto la riservatezza. Sentendosi tradito dopo questo gesto ha deciso di reagire in modo altrettanto social.

L’imprenditore ha agito con un defollow a Michelle Hunziker e anche ad Aurora. Trussardi ha smesso di seguire entrambe su Instagram dimostrando di voler chiudere definitivamente con la famiglia. Del resto pare che Tommaso non abbia a genio Eros, già giorni dopo la rottura co Michelle aveva dichiarato: “So che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti – ha dichiarato -. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva'”.