Mentre continuano le preghiere degli utenti in rete per Mariagrazia Imperatrice, la giovane influencer campana ricoverata in ospedale a Londra a causa di un problema cardiaco, nonna Margherita questa mattina ha comunicato le ultime novità sulla nipote.

Come sta Mariagrazia Imperatrice? Parla nonna Margherita

Era stata lei a comunicare che Mariagrazia era stata ricoverata in ospedale, poi nella mattinata di venerdì aveva detto che a causa di una crisi la nipote era stata trasferita in Terapia Intensiva e questo sabato ha voluto dare gli ultimi aggiornamenti alle tante persone che stanno dimostrando vicinanza a lei e a tutta la sua famiglia in un momento tanto delicato. “Purtroppo non ci sono aggiornamenti la situazione è stazionaria”, questo il post di nonna Margherita.

Dunque le condizioni di Mariagrazia Imperatrice per ora restano stazionarie, nessuna novità. Il post di nonna Margherita in poco tempo ha ricevuto moltissimi commenti da parte di chi ha invitato la signora e la sua famiglia a farsi forza, augurando alla nipote una celere guarigione.

