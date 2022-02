0 Facebook Nonna Margherita, l’annuncio, Mariagrazia sta male: “Le condizioni sono peggiorate, vi chiediamo di pregare” Cronaca 16 Febbraio 2022 08:29 Di redazione 2'

Famosissime e seguitissime sui social Nonna Margherita e la nipote Mariagrazia hanno 420mila follower. La ragazza purtroppo sta molto male infatti è stata ricoverata al St Thomas’ Hospital di Londra, città dove vive da qualche tempo per il suo lavoro.

Su Instagram ha raccontato:”Quest’anno speravo in un San Valentino da festeggiare e sono stata accontentata: il mio cuore mi ha portato dritta in cardiologia”. E’ la nonna ad aggiornare il profilo e i follower sulle condizioni della nipote.”Ho appena saputo che le condizioni di Mariagrazia sono peggiorate, vi chiediamo una preghiera e tanto amore”.

Non sono chiare nello specifico le condizioni della ragazza, ma al stessa aveva fatto capire che si tratta di un problema cardiaco.”Ho sempre preteso il massimo da me e dalla vita – ha scritto l’11 febbraio – mi sono sempre detta non puoi accasciarti adesso. Ora non potevo permettermelo. Tuttavia negli ultimi giorni ero sofferente e ieri notte ho dovuto chiamare l’ambulanza perché non sopportavo più i dolori al petto. Ero convinta si trattasse di un banale colpo di vento, invece… Per fortuna anche se lontana dalla famiglia sono in una nazione che vola a livello ospedaliero. Anche se la sorpresa è stata un brutto colpo. Tornerò presto sognatori”.