0 Facebook Nonna Margherita racconta la telefonata con la nipote: “Mi avevi detto non ti preoccupare” Spettacolo 18 Febbraio 2022 16:02 Di redazione 2'

Nonna Margherita ha pubblicato un nuovo post in cui ha raccontato l’ultima telefonata avuta con la nipote Mariagrazia nella serata di giovedì. La giovane è ricoverata in ospedale a Londra, come la signora ha raccontato in diversi post, a causa di un problema cardiaco.

Nonna Margherita e la telefonata con la nipote Mariagrazia

Questa mattina la nonna, dalla sua seguitissima pagina Facebook, ha spiegato che le condizioni di Mariagrazia si sarebbero aggravate e la giovane sarebbe stata trasferita nel reparto di Terapia Intensiva. Poi nel pomeriggio, dopo aver chiesto agli utenti una preghiera per la nipote, ha raccontato la telefonata avuta con lei nella serata di giovedì, prima che le sue condizioni si aggravassero.

“Ieri sera tardi avevi parlato con me al telefono con una voce molto stanca e mi avevi detto nonnina non ti preoccupare per me io sto bene, come fai di solito dici sempre sempre che tutto va’ bene per non farci preoccupare e poi mi hai detto pensa che tra un pochino sarà estate e torneremo nella nostra amata Sorrento a fare il bagno e a mangiare granita. Perché come dici sempre tu da lì si vede meglio la nostra bellissima Napoli e la tua amata Capri lì dove è bello sognare e poi cosa è andato storto?“, questo il post di nonna Margherita. Tanti i commenti da parte di chi ha invitato la signora a farsi forza in un momento così delicato.

Il post di nonna Margherita