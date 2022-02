0 Facebook Claudio Mandia trovato morto nella sua stanza del college, i genitori l’avevano raggiunto per i suoi 18 anni Cronaca 19 Febbraio 2022 11:48 Di redazione 2'

Avrebbe dovuto compiere 18 anni nei prossimi giorni, Claudio Mandia, originario di Battipaglia, studiava in un college a New York ed è stato trovato morto dai compagni nella sua stanza. I genitori si trovavano negli Stati Uniti, avevano raggiunto il figlio proprio per festeggiare il suo compleanno, ma purtroppo c’è stato un tragico epilogo.

Battipaglia piange Claudio Mandia

Claudio si era trasferito a studiare in America dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore. Figlio di due noti imprenditori, molto conosciuti dalla comunità di Piana del Sele, aveva un futuro d’oro davanti a se, fatto di tanti sogni e progetti. Purtroppo i compagni di stanza l’hanno trovato senza vita nel suo letto, hanno immediatamente allertato i soccorsi e i genitori. Ma quando i sanitari sono giunti nel dormitorio, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il ragazzo aveva trascorso la serata con i genitori e alcuni amici, poi era tornato a dormire in college. Non si conoscono le cause del decesso, che saranno stabilite dall’esame autoptico. La notizia della morte di Claudio Mandia, giunta a Battipaglia, ha sconvolto l’intera comunità. Un gruppo di amici si è riunito in preghiera nella chiesa Santa Maria della Speranza, ora si attende il rientro della salma in Italia per procedere ai funerali.