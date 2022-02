0 Facebook Si aggravano le condizioni di Mariagrazia Imperatrice, nonna Margherita: “Crisi durante la notte” News 18 Febbraio 2022 09:48 Di redazione 3'

Purtroppo si sarebbero aggravate le condizioni di Mariagrazia Imperatrice, la giovane influencer divenuta nota per i video con la nonna Margherita. A comunicarlo è quest’ultima attraverso la sua pagina Facebook. Era stata lei a dire che la nipote si trova a Londra in ospedale a causa di un problema cardiaco. Questo venerdì mattina in un ultimo post ha spiegato che la giovane nella notte avrebbe avuto una crisi.

Come sta Mariagrazia Imperatrice, le parole di nonna Margherita

Un problema che ha costretto i medici a trasferirla in terapia intensiva: “Ho appena saputo che Mariagrazia è passata dalla cardiologia alla terapia intensiva per una crisi avuta durante la notte. Vi chiedo tanto amore e se potete una preghiera alla Madonna delle Grazie”. Queste le parole di preoccupazione di nonna Margherita.

Il post ha ricevuto moltissimi like e commenti, nonna e nipote sono molto amate in rete e gli utenti erano in attesa di sapere come stesse Mariagrazia Imperatrice. Purtroppo dunque ci sarebbe stato un peggioramento. In tanti si sono uniti alla richiesta di nonna Margherita e l’hanno rassicurata commentando che avrebbero fatto una preghiera per Mariagrazia.

Il desiderio di Mariagrazia: incontrare suo padre

Intanto sempre nella giornata di giovedì sempre nonna Margherita aveva fatto appello al presunto padre di Mariagrazia, condividendo la sua foto e chiedendo a chi lo conoscesse di convincerlo a incontrare la figlia. Il desiderio della nipote sarebbe quello di conoscerlo, poiché come lei stessa raccontò tempo fa, l’uomo non avrebbe mai voluto incontrarla. “Lui, mio padre, va ancora affermando in giro che io sia nata da un rapporto occasionale. Non è vero, è stato un amore vero, durato otto anni – ha spiegato nel filmato -. Per colpa di altri c’è stata una separazione. Vorrei porre una domanda a lui, anche se non mi risponde da anni e non mi ha mai voluto nella sua vita. A maggior ragione la moglie, che ha paura io mi voglia portare via chissà quali soldi. Lei però è arrivata quando io ero quasi già maggiorenne. Come ti senti tu, papà, a dire sempre cose brutte nei miei confronti e a offendere il sangue del tuo sangue?”, questo il racconto in un video della giovane, che spiega come invece tra i genitori ci sarebbe stata una storia d’amore.

Il video del racconto di Mariagrazia