0 Facebook Donna al settimo mese di gravidanza rapinata, la paura le fa perdere il bambino: “Lasciatemi, ho bebè in grembo” News 17 Febbraio 2022 16:26 Di redazione 2'

Una donna al settimo mese di gravidanza è stata rapinata a San Felice a Cancello, per la paura avrebbe perso il bambino. E’ accaduto martedì a San Felice a Cancello, comune in provincia di Caserta, l’episodio è stato raccontato da Il Mattino.

Donna incinta rapinata nel Casertano, perde il bambino al settimo mese

Secondo quanto riportato, pare che due rapinatori si siano avvicinati alla donna incinta e le avrebbero intimato di dar loro le chiavi dell’auto: “Daccele se no ti ammazziamo”. La donna avrebbe fatto notare ai malviventi che era incinta, implorandoli di lasciarla andare.

Durante la notte la donna purtroppo ha avuto un aborto spontaneo, evento drammatico che sembrerebbe essere collegato allo spavento della rapina. Il terribile episodio è stato commentato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Vogliamo esprimere la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a questa donna che, a causa di due criminali, ha perduto il bambino che stava crescendo dentro di sé. Non osiamo neanche immaginare il suo dolore. Chiediamo alla magistratura e alle forze dell’ordine di non ‘declassare’ l’episodio ad una ragazzata, anche se i due rapinatori dovessero essere minorenni. Andarsene in giro armati di coltello a rapinare la gente non è una bravata ma un vero atto criminale che dimostra quale è la strada di vita che si è scelti e se non si interviene essa porterà a compiere cose anche peggiori. La criminalità è fortemente in aumento nel nostro territorio e, purtroppo, spesso i protagonisti sono proprio i giovanissimi. Seve rieducazione, pene severe e certe e modificare le normative per ciò che concerne la criminalità minorile. Purtroppo le battaglie per far uscire dalle carceri i delinquenti o addirittura per abolirle portano questi risultati. Delinquenti scatenati e convinti di farla sempre franca“.