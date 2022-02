0 Facebook Il dramma di Valeria Di Martino Abagnale, la giovane trovata senza vita in casa: aveva 28 anni È morta Valeria Di Martino Abagnale. La giovane campana viveva e lavorava in Toscana. È stata trovata senza vita in casa. Il cordoglio Cronaca 17 Febbraio 2022 15:52 Di redazione 1'

Trovata in casa sua senza vita. La giovane Valeria Di Martino Abagnale, originaria di Santa Maria la Carità (località in provincia di Napoli), è deceduta nella propria abitazione di Livorno. La 28enne viveva nella città toscana dove lavorava.

La triste notizia ha gettato nello sconforto e nel dolore l’intera comunità sita tra i Monti Lattari e Gragnano. Accertamenti in corso da parte delle autorità. Dopo essersi laureata in ingegneria, Valeria era stata impiegata all’ENI come tecnologo di processo.

È morta Valeria Di Martino Abagnale: il cordoglio

“Una terribile notizia ha colpito il nostro paese. La morte è sempre un mistero, ma quando essa colpisce una giovane ragazza d’oro, laureata e lavoratrice si perde ogni equilibrio. Per ora non ci resta che il silenzio e stringerci al dolore della famiglia. Riposa in pace dolce Valeria“, questo il cordoglio di Giosuè D’Amora, sindaco di Santa Maria la Carità.