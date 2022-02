0 Facebook Michelle Hunziker enstusiata per nuovo programma ma: “Il dolore rimane” Spettacolo 15 Febbraio 2022 18:06 Di redazione 2'

Michelle Hunziker è pronto a debuttare con il suo show in prima serata su canale 5 “Michelle Impossible“. Un appuntamento di due serate in cui la conduttrice sarà la protagonista assoluta con storie e aneddoti della sua vita.

Michelle Hunziker pronta per Michelle Impossible

Tra gli ospiti figurano amici e colleghi, tra cui anche Eros Ramazzotti. In un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato che questo programma è per lei la realizzazione di un grande desiderio: “Un sogno che ho inseguito a lungo, penso sempre che le cose arrivino quando è giusto che arrivino, devi avere una maturità non solo artistica ma anche emotiva per fare un programma così”.

Michelle Hunziker parla del suo dolore

Nell’intervista ha commentato anche la separazione da Tommaso Trussardi, comunicata ufficialmente all0inrica un mese fa. Michelle ha spiegato che è comunque un dolore da metabolizzare e che la sofferenza è qualcosa che resta: “I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l’essere umano: la morte e la separazione. Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo, sono difficili da superare perché ti senti fallita”. Sebbene si ritiene fortunata perché comunque grazie al lavoro può distrarsi in un momento tanto difficile, sente ancora molto dolore: “Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane“.