Belen e Stefano di nuovo assieme, Andrea Delogu chiarisce rapporto con lui: "Bono e bello" News 17 Febbraio 2022

Proprio mentre impazza il gossip sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, pizzicati anche in una esclusiva Spa dove si sono concessi un weekend romantico, una nota conduttrice, etichettata sempre come flirt del bel ballerino napoletano, chiarisce il rapporto che ha con lui.

Andrea Delogu su Stefano De Martino: “Difficile con un bono come lui”

Tempo fa erano nati diversi gossip di un presunto flirt tra Stefano De Martino e Andrea Delogu. La conduttrice ha deciso di chiarire una volta e per tutte il suo rapporto con lo show man partenopeo durante il programma di Rai 2 Tonica, dove il bel De Martino era ospite.

“È un amico a cui voglio molto bene, un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma. Molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino”, queste le parole della conduttrice. Amicizia che sarebbe iniziata prima che lei si separasse dal marito.

Sulla questione gossip è intervenuto anche Stefano De Martino che ha spiegato come lui ormai si sia abituato alle continue voci su di lui: “Io sono anni che vivo di etichette, però penso che sminuiscano per definizione, quindi secondo me bisogna sorridere e andare avanti, stare sulle righe, non soffermarsi”.