Clemente Mastella ricoverato in ospedale, il messaggio sui social: "Sto bene, lo dico agli amici e ai nemici" Come sta Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento è stato ricoverato in ospedale a Roma. Il suo post sui social per rassicurare i cittadini Politica 17 Febbraio 2022

Un ricovero improvviso per l’opinione pubblica ma programmato il paziente in questione. Clemente Mastella è stato ricoverato presso l’ospedale Gemelli di Roma dove è attualmente in cura.

Come sta Clemente Mastella

È stato lo stesso sindaco di Benevento ad averlo annunciato su Facebook. All’interno del post Mastella ha rassicurato ‘amici e nemici‘ sulle sue condizioni si salute affermando di aver rispettato le indicazioni del medico.

Come sta Clemente Mastella: il ricovero e il post su Facebook

“Purtroppo per qualche giorno debbo stare ancora in cura al Gemelli. Niente di grave. Rassicuro amici e avversari. Stavo già male durante il consiglio comunale per cui mi era stato consigliato dai medici di evitare contatti. Questa la ragione per cui sono stato in una stanza da solo. In modo sgraziato i miei avversari hanno fatto polemica anche su questo. Anche se il consiglio garantiva presenza e intervento da remoto. A che punto a volte arriva la cattiveria senza giudizio e serenità di giudizio. Intanto lavoro anche da qua. Grazie a tutti“.